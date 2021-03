Agrigento, Forza Italia, “Si aderisca al bando per asili nido e scuole dell’infanzia”

I consiglieri comunali di Agrigento di Forza Italia, Gramaglia, Cantone e Civiltà, annunciano che è stato pubblicato il bando per contributi a favore degli asili nido e scuole dell’infanzia. I consiglieri forzisti invitano l’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Miccichè, ad aderire al bando sfruttando l’occasione.

“C’è tempo fino al 21 maggio per presentare le richieste di contributo per progetti di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione – affermano -. Più in particolare sono a disposizione, in ambito nazionale, 700 milioni di euro per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”.