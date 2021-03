Finanziaria: aumentano i fondi per la campagna antincendio

“Aumentano i fondi per la campagna antincendio”. A darne notizia la presidente della IV commissione, Giusi Savarino, che prosegue:

“Grazie all’impegno del mio movimento ,#db, aumentano i fondi stanziati per il corpo forestale, per la tutela del nostro patrimonio boschivo. Grazie ad un emendamento di cui sono prima firmataria, inoltre, per la prima volta, stanziamo 2.000 migliaia di euro da destinare a progetti pilota per la prevenzione degli incendi con mezzi innovativi”.

“Sono molto soddisfatta di poter dare questa risposta concreta ai territori che sono stati duramente colpiti dagli incendi la scorsa estate – continua Savarino -. In Aula ho ricevuto rassicurazioni dall’ Assessore Cordaro che darà priorità nel finanziamento di questi progetti, proprio alle comunità colpite dagli incendi lo scorso anno. Penso a Menfi, Altofonte, alla riserva dello Zingaro. Avevamo preso un impegno con questi territori in IV Commissione e così verrà mantenuto. È questa la buona politica di cui la Sicilia ha bisogno”.