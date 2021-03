Covid, Musumeci: “La Sicilia non può considerarsi in zona di emergenza”

“Oggi, la Sicilia nonostante l’aumento dei contagi nell’ultima settimana non può considerarsi in zona di emergenza”. Lo ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci. “Le zone rosse? Non si pensano – ha sottolineato Musumeci – si decidono nel tempo di qualche ora, non si pianificano. Se il numero dei contagi è particolarmente alto, e arriva la conferma da parte del Dipartimento prevenzione, e la richiesta non vincolante dei sindaci, quel Comune viene dichiarato zona rossa”.

“La Sicilia – continua ancora il Governatore – ha oggi numeri che ci pongono in testa tra le regioni italiane per le vaccinazioni. Se arrivassero, come sembra i primi di aprile, le quantità di dosi che abbiamo chiesto e che ci sono state promesse, io sono convinto che entro il mese di settembre, potremmo immunizzare la stragrande maggioranza di siciliani”.