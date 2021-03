Covid. Agrigento, chiusa un’altra scuola. Micciché: “San Leone deserta, le persone si sono riversate in via Atenea”

“Stiamo adottando tutte le precauzioni possibili. I Licei Empedocle e Politi hanno sospeso le lezioni in presenza e da lunedì anche l’istituto Garibaldi ritorna in Dad, ovvero gli studenti ritornano a fare lezioni da casa. Oggi abbiamo chiuso al traffico San Leone e in effetti la località è rimasta semideserta. Mi dicono che le persone si sono riversate in via Atenea”. Lo afferma il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

“Ma li il discorso è diverso. Non si può impedire il transito pedonale – continua il primo cittadino -. Ma provvederemo anche li a fare dei controlli, anche se di natura diversa rispetto a San Leone. Certo, amareggia il fatto che le persone non vogliono salvaguardare la propria salute e che per farglielo fare bisogna adottare delle misure drastiche che penalizzano anche chi invece si comporta con prudenza”.