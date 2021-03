Savarino: “Lotta agli incendi, promessa mantenuta”

“Finalmente sarà utilizzato ogni mezzo tecnologico per evitare i disastri ambientali, come gli incendi che hanno colpito nella passata stagione le zone di Menfi, della valle del Belice, e di Altofonte! D’intesa con l’assessore Cordaro abbiamo stanziato in finanziaria 2 milioni di euro per progetti pilota con l’uso di mezzi innovativi per la prevenzione degli incendi”. Così Giusi Savarino presidente commissione ambiente Ars, al termine della seduta della Commissione Bilancio. che ha visto approvare all’unanimità la norma

“Oltre all’ordinario stanziamento volto a coprire i costi della campagna antincendio, con questa finanziaria vogliamo implementare il capitolo affinché il nostro corpo forestale si possa munire di altri mezzi di ultima generazione, per poter più efficacemente difendere il nostro prezioso territorio. Manteniamo – aggiunge Savarino -,l’impegno preso in IV commissione con le associazioni ambientaliste e con gli amministratori di quelle aree gravemente colpite dai vili atti incendiari, che purtroppo oltre a deturpare l’ambiente hanno messo a serio rischio la vita umana. In questo modo potranno essere finanziati progetti più innovativi che mettano in campo droni, sensori, e tutti i mezzi necessari e più moderni per combattere i delinquenti piromani”.