“Tartalife” selezionato tra i 15 migliori progetti europei in corsa per il Life Awards 2021

Ancora un riconoscimento prestigioso per il progetto UE “Tartalife – Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale”, finanziato dall’Unione Europea, che ha avuto tra i suoi partner anche il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e si è concluso alla fine del 2019. Con nota a firma del direttore dell’unità Life della Commissione Europea, Jean Claude Merciol, è stato comunicato che il progetto è stato selezionato tra i quindici migliori progetti europei in corsa per il Life Awards 2021, prestigioso riconoscimento europeo assegnato ai progetti finalizzati a migliorare la sostenibilità ambientale grazie ai fondi erogati dal programma Life+, sicuramente uno dei più riusciti della Commissione Europea. Tre le categorie nelle quali sarà possibile ottenere il prestigioso riconoscimento: Environment & Resource Efficiency, Nature & Biodiversity, Climate Action. Oltre al giudizio della giuria di esperti, il cittadini dell’Unione Europea avranno la possibilità di sostenere i migliori tra i quindici progetti finalisti votando on line. Il progetto più votato riceverà il Citizen’s Award.

Già lo scorso luglio la stessa Commissione Europea, nel report finale del Tartalife, aveva espresso grande soddisfazione per i notevoli risultati ottenuti dalle varie azioni finalizzate alla salvaguardia della popolazione di Tartaruga marina Caretta caretta e alla riduzione della mortalità nelle catture accidentali, con riduzioni sostanziali delle catture accessorie di tartarughe nella pesca commerciale, la pubblicazione di articoli scientifici e altro ancora, che hanno, tra l’altro, garantito il “Friend of the Sea”, ovvero lo standard di certificazione leader a livello mondiale per prodotti e servizi che rispettano e proteggono l’ambiente marino. In questo progetto ha avuto un ruolo importante il Libero Consorzio di Agrigento, che grazie al lavoro dello staff del Settore Ambiente ha gestito le azioni E2 ed E3, mettendo a disposizione la sua lunga esperienza nei progetti realizzati con lo strumento Life, e contribuendo a far conoscere meglio non solo lo status e le esigenze di conservazione di questa specie, ma anche l’importanza della salvaguardia della biodiversità marina.