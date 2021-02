Agrigento. San Calogero conquista un altro angolo della città

San Calogero conquista un altro angolo della città di Agrigento: via Madonna delle Rocche. Grazie all’artista Giuseppe Cacocciola è stata realizzato un piccolo santuario con tanto di statua del santo nero, chiusa con una vetrata e inserita in una nicchia in pieno stile medievale.

E ieri pomeriggio il santuario dedicato al santo più amato dagli agrigentini è stato benedetto dal rettore di San Calogero, padre Veneziano, alla presenza del sindaco Franco Miccichè e degli abitanti del quartiere. Prima della cerimonia religiosa si sono esibiti i “tammurinara di San Calò” mentre al termine è stato offerto un rinfresco da parte dello stesso autore della statua.