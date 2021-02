L’agguato e il ritrovamento di un’auto rubata, chiesto rinvio a giudizio di favarese

Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha chiesto il rinvio a giudizio di Carmelo Nicotra, 38 anni di Favara, arrestato lo scorso settembre, e poi estradato nell’ambito dell’operazione “Mosaico”, che ha fatto luce sulla faida sull’asse Favara-Belgio. In questo procedimento Nicotra, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, è accusato di riciclaggio. L’udienza preliminare è stata fissata per l’11 marzo davanti al Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano.

La vicenda riguarda una Fiat Panda, ritrovata e sequestrata nel magazzino del favarese, in via Torino, la sera del tentato omicidio, quando rimase ferito a colpi di Kalashnikov, in un agguato avvenuto lo scorso 23 maggio del 2017.

Il sequestro allora venne eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, su ordine dei magistrati della Dda di Palermo. Sottoposta ad accertamenti l’utilitaria è risultata essere provento di furto, denunciato dal legittimo proprietario, il primo febbraio del 2016, a Catania.

La sera dell’agguato erano da poco passate le 22, quando dall’abitacolo di una Renault Kangoo, sono scesi tre killer, due con il volto travisato da passamontagna, e un altro coperto da un casco da motociclista, il quarto componente del gruppo di fuoco, invece, è rimasto alla guida del veicolo con il motore acceso. Si sono avvicinati il più possibile al favarese, in quei momenti fermo davanti al suo magazzino ed in compagnia del quarantenne Maurizio Distefano detto “furia”, e impugnando un Kalashnikov, una pistola calibro 9×21, e una terza pistola di altro calibro, hanno cominciato a sparare all’impazzata. Esplosi una quarantina di colpi. Uno ha raggiunto Nicotra, un altro proiettile Distefano.