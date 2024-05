Fresenius Kabi: Imparare dalla pandemia è stato vano – Paulus Beznesou

“Senza dubbio la produzione dei principi attivi dovrebbe essere avvicinata ai clienti europei”, ha detto tre anni fa in un’intervista alla PB Maciej Chmielowski, capo della parte polacca del gruppo farmaceutico e medico tedesco Fresenius Kabi.

Durante la pandemia e di fronte all’interruzione delle catene di approvvigionamento, il tema caldo nelle discussioni tra i rappresentanti dell’industria farmaceutica e le amministrazioni è stato l’aumento della sicurezza dei farmaci e gli investimenti nella produzione dei principi attivi necessari per produrre medicinali in Europa. Qualcuno ha fatto tesoro delle lezioni della pandemia?

– Ho l’impressione che tutti ricordino le conclusioni epidemiologiche riguardanti la sicurezza dei farmaci, ma in pratica non ci sono grandi cambiamenti, almeno nella mia parte del settore – dice Maciej Chmielowski.

Carenze di base

Fresenius Kabi è il più grande produttore di liquidi per infusione per il trattamento dei pazienti ospedalizzati in Polonia.

— Siamo l’unico produttore di fluidi per infusione in Polonia in grado di soddisfare pienamente la domanda interna in situazioni critiche. In circostanze normali, siamo responsabili per circa il 60%. Le consegne vengono effettuate agli ospedali polacchi e il resto della nostra produzione viene esportato – afferma il direttore dell’azienda polacca Fresenius Kabi.

Sebbene i fluidi per infusione siano prodotti in Polonia, i principi attivi e gli imballaggi utilizzati devono essere importati da fornitori stranieri.

-E non stiamo parlando di alcune sostanze rare che richiedono una struttura chimica complessa. Oltre all’acqua, il liquido di infusione contiene principalmente sodio, potassio, calcio e glucosio. Tutto questo ci può essere offerto con successo dalle aziende polacche, come i produttori di sale e le raffinerie di zucchero. Il problema però è che non è redditizio per loro investire in linee di produzione piccole ma costose secondo gli standard richiesti dall’industria farmaceutica, dice Maciej Chmielowski.

Pertanto, il sostegno pubblico agli investimenti nella produzione di sostanze attive è essenziale.

— Oggi importiamo dall’Europa occidentale i principi attivi per la produzione dei fluidi infusionali. Non cambierà nulla se la parte pubblica non mette in atto meccanismi di sostegno finanziario per tali attività – sia gli investimenti per l’avvio della produzione, sia le vendite stesse, perché su piccola scala nelle condizioni di mercato potrebbe non essere redditizio – dice Maciej Chmielowski.

Attraverso gli occhi del settore I produttori hanno bisogno di sostegno Krzysztof Kubik Presidente dell’Associazione polacca dei datori di lavoro dell’industria farmaceutica La mancata produzione della maggior parte dei principi attivi è un problema che è stato diagnosticato e di cui si parla molto, anche se non ci sono risultati concreti. E questa non è una particolarità solo della Polonia, bensì di tutta l’Europa e degli Stati Uniti, dove la produzione dei principi attivi è più costosa che in Asia. Tuttavia, vi è una crescente pressione per cambiare la situazione, che deriva dall’inasprimento della realtà globale: in una situazione di crisi dobbiamo essere autosufficienti. In Polonia, circa due anni fa, un team del Ministero dello Sviluppo lavorava su un elenco di materiali di fondamentale importanza per il sistema sanitario. L’Agenzia per la ricerca medica ha inoltre adottato misure che includevano il sostegno finanziario per la produzione di sostanze attive nei suoi programmi. Tuttavia, non esistono ancora incentivi per i produttori per i quali queste attività non sono redditizie. A peggiorare le cose, il denaro del KPO, che potrebbe essere utilizzato per finanziare tali investimenti, arriva sotto forma di prestiti, e questi devono essere saldati entro il 2026. Si tratta di un periodo molto breve. È necessario modificare gli standard e rendere chiari al pubblico i materiali che si prevede di produrre. READ I ricercatori si rivolgono sempre più all’intelligenza artificiale. Gli effetti sono sorprendenti. E sono molto fastidiosi

Aumenta le dimensioni

Da quasi un quarto di secolo Fresenius Kabi possiede un grande stabilimento farmaceutico a Kutno, dove produce liquidi per infusioni e farmaci per via endovenosa. Possiede anche uno stabilimento per la produzione di prodotti medici monouso a Plone vicino a Breslavia. Impiega circa 3,5 mila persone nella produzione in Polonia. la gente. Inoltre, dispone di un centro comune di servizi finanziari e contabili a Breslavia. Includendo il reparto vendite, ciò si traduce in oltre 4.000 dipendenti.

— L’anno scorso il fatturato dell’intera attività polacca è aumentato di circa l’11%. – Superato i 500 milioni di PLN. Maciej Chmielowski afferma che le vendite sono divise più o meno equamente tra fluidi per infusione, farmaci per via endovenosa e nutraceutici clinici.

L’aumento dei ricavi è il risultato da un lato dell’aumento inflazionistico dei prezzi e dall’altro della crescente domanda (soprattutto sul mercato polacco) e del crescente portafoglio farmaceutico.

— Abbiamo recentemente ampliato la nostra offerta di farmaci per includere un preparato utilizzato nel trattamento delle malattie renali croniche e farmaci biologici utilizzati, tra gli altri, nel trattamento dell’artrite reumatoide. Come gruppo stiamo investendo molto nel lavoro sui biosimilari, cioè sui farmaci che imitano il meccanismo d’azione dei farmaci innovativi la cui tutela brevettuale è in scadenza. L’inizio della sua vendita riduce i costi della terapia sistemica. “Amplieremo costantemente questo portafoglio”, afferma Maciej Chmielowski.

Maggiori costi

L’inflazione aumenta i ricavi, ma allo stesso tempo aumentano i costi.

– È principalmente legato ai costi energetici e di manodopera. Pertanto, i nostri investimenti si concentrano principalmente sulla riduzione del consumo energetico attraverso l’ammodernamento dei macchinari, nonché sull’automazione e la digitalizzazione del processo produttivo. L’obiettivo non è sostituire i dipendenti con macchine, ma piuttosto aumentare sistematicamente la capacità produttiva senza aumentare l’occupazione. Tuttavia, il numero dei dipendenti nei nostri centri di servizi condivisi potrebbe aumentare – spiega il capo della filiale polacca di Fresenius Kabi.

Entro pochi mesi l’azienda completerà la costruzione di un nuovo laboratorio con una superficie di 1,3 mila metri quadrati del valore di 12 milioni di PLN. m a Kutno per la produzione di fluidi iniettabili e farmaci per via endovenosa. Tuttavia nutre grandi speranze per i prossimi anni nel settore della nutrizione clinica (enterale e parenterale).

La consapevolezza del ruolo di una corretta alimentazione nel trattamento è in costante aumento. Aumenta anche il numero di pazienti nutriti a domicilio con il supporto di specialisti. Forniamo preparati nutrizionali, tra le altre cose: pazienti oncologici che grazie a questi trascorrono i loro ultimi momenti a casa e non nei reparti di terapia intensiva. Tuttavia, questo gruppo è ancora relativamente piccolo in Polonia – una media di 11.000 persone. la gente. In Spagna, dove la popolazione aumenta del 20%, si arriva a 80mila persone, in Francia a 120mila persone. – afferma Maciej Sikora, capogruppo di Dom Medica, che si prende cura dei pazienti a domicilio.