Il sacerdote vuole “annullare” la Prima Comunione in Polonia. “Ma io sono il Papa”

Ricevimenti solenni ed eleganti in ristoranti stile matrimonio, limousine noleggiate in chiesa e regali costosi. Le prime Sante Messe in Polonia spesso avevano questo aspetto. Secondo molti chierici la situazione deve cambiare presto. Il Reverendo Professore ha un’opinione seria al riguardo. Andrzej Kobyliński.

— Sono il Papa, ma la mia prima decisione è quella di annullare la Prima Comunione in Polonia nella sua versione attuale — Lo ha detto in un’intervista al portale o2.pl.

— Durante questi rituali religiosi, concentrarsi sul denaro, sul trucco, sui profumi, sugli abiti firmati, sui ristoranti, sugli ospiti e sui regali è molto dannoso per lo sviluppo della coscienza e dello spirito religioso dei bambini. La situazione è andata fuori controllo in Polonia negli ultimi 20-30 anni. Questo fenomeno sociale dannoso deve essere completamente fermato — Ha spiegato p. Gopilinsky.

Secondo il sacerdote, deve esserci una cerimonia per ricevere la Prima Comunione Un evento spirituale, intimo e religioso, e no Come è ora, l’attenzione è rivolta al denaro e al buon cibo.

— Nella sua forma attuale, fa più male che bene — è appagante.

Continuazione del materiale sotto il video



Come dovrebbe essere la Prima Comunione?

Il sacerdote sottolinea che esistono eccezioni ai ricevimenti modesti, quando le famiglie godono in piccoli gruppi di questo importante evento religioso per i cattolici.

Secondo il prof. Kopilinski, se le celebrazioni della comunione dovessero essere quello che dovrebbero essere, bisognerebbe innanzitutto cambiarne la formula.

— Non domenica, ma giorno feriale. Non un centinaio di persone, ad es. Una classe (10-20 persone). Senza tutti i fronzoli, i fotografi, i lustrini, le chiacchiere e i ringraziamenti. Non un matrimonio nuovo, ma una modesta prima comunione — Il prete ha insistito.

Tuttavia, secondo il clero, al momento un simile cambiamento non è possibile. — Un fenomeno sociale tradizionale non può essere cambiato dall’oggi al domani — Profetizza amaramente.