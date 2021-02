Agrigento, carta d’identità di un altro e cocaina in valigia: denunciata transessuale

Fermata per un controllo appena scesa dal treno, alla stazione ferroviaria di Agrigento, ai poliziotti ha detto di essere una transessuale, giunta in città, per prostituirsi in un B&B del centro della città, assieme ad un’amica.

Gli agenti della Polfer, insospettiti dalle dichiarazioni della trans, proveniente da Palermo, e con due grosse valigie al seguito, hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Sottoposta a perquisizione, in una delle due valigie, è stata rinvenuta una carta d’identità elettronica, intestata ad un altro soggetto, e per la quale era stata presentata una denuncia di smarrimento nel 2019. Inoltre, aveva con sé un involucro contenente 0,443 grammi di cocaina.

La transessuale è stata, quindi, denunciata per il reato di ricettazione di carta dì identità, e segnalata alla Prefettura di Agrigento per il possesso di stupefacenti, nonché contravvenzionata per la violazione delle disposizioni in materia anticovid. Alla stessa è stato notificato il decreto di espulsione emesso dal Questore di Agrigento con contestuale ordine del Prefetto di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.