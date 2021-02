Agrigento, scontro fra due autovetture: ferita una donna

A causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, e complice l’imprudenza, s’è registrato uno scontro fra due autovetture. L’incidente stradale si è verificato in via Giovanni XXIII, ad Agrigento. Ad entrare in collisione una Mercedes, con alla guida un sacerdote cinquantanovenne di Agrigento, e una Fiat Cinquecento X, condotta da una cinquantenne di Raffadali.

Ad avere la peggio la donna trasportata in ambulanza al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio”. Ha riportato traumi sparsi in varie parti del corpo. Da quanto si è appreso, non versa in gravi condizioni.

Sul posto hanno operato gli agenti della squadra Infortunistica della polizia Locale. Sono stati loro ad occuparsi dei rilievi, che serviranno a chiarire l’esatta dinamica dello scontro. Dai primi accertamenti, il conducente della Mercedes, a causa della strada bagnata per la pioggia, mentre stava percorrendo l’arteria a scendere, è andato a sbattere contro l’altra vettura, proveniente dal senso opposto.