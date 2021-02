Palma, incendio all’interno del palazzo Ducale: danni contenuti

Momenti di paura, ieri notte, per un rogo scoppiato all’interno di un salone del Palazzo Ducale, nel centro di Palma di Montechiaro, a quanto pare, per un mozzicone di sigaretta gettato ancora acceso. I danni sono stati contenuti in una stanza. Nessun dubbio, quindi, sul fatto accidentale, così come accertato in seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco, e della polizia di Stato.

Le fiamme si sono sviluppate in una stanza dell’antico edificio, e in poco tempo hanno bruciato un tavolo, e un divano. Una densa colonna di fumo ha invaso diversi ambienti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i loro colleghi del distaccamento di Agrigento, i quali, sono entrati nel Palazzo, e dopo aver circoscritto le fiamme, hanno concluso l’opera di spegnimento delle fiamme.

Accertamenti sono stati avviati dai pompieri e dai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, per verificare cosa abbia innescato le fiamme. Nessun segno di scasso è stato rinvenuto su porte e infissi. Quindi è stata scartata la pista del dolo.