San Leone, aveva 100 grammi di cocaina: arrestata coppia

Un 50enne, di Canicattì, e la compagna una 25enne, di Racalmuto, residenti a San Leone, sono stati arrestati, dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Entrambi, su disposizione del magistrato di turno, sono stati posti ai domiciliari.

Tutto quanto nella serata di sabato, mentre i militari dell’Arma hanno notato degli strani movimenti in un’abitazione. Da lì a poco è scaturita la decisone di eseguire una perquisizione. Appena dentro i carabinieri, in cucina in bella vista, hanno rinvenuto 100 grammi di cocaina, in gran parte già suddivisa in dosi.

Sequestrati anche 1.500 euro in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Appena il giorno prima, sempre a San Leone, i carabinieri del Norm, hanno arrestato due amici ventenni, entrambi di Agrigento, disoccupati, che si erano fatti consegnare, da un corriere espresso, un pacco con all’interno mezzo chilo di hashish, acquistato online e proveniente dall’Estero.