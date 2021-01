Continua senza sosta l’attività del Nucleo controllo ambientale della polizia Municipale di Agrigento, voluto dal sindaco Franco Miccichè, istituito e guidato dal comandante col. Gaetano Di Giovanni.

Nel periodo compreso fra il 18 e il 23 gennaio sono state

Ulteriori 10 sanzioni sono state inflitte per abbandono di rifiuti in luogo e modalità non corretti mentre altre 50 sanzioni sono state inflitte per violazioni al Codice della strada.