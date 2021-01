Dalla Commissione Bilancio 631mila euro al Comune di Casteltermini

Disco verde in Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana in merito alla riprogrammazione di circa 16 milioni di euro provenienti dalle economie del Fondo Sviluppo e Coesione – Patto per il Sud 2014/2020.

Tra questi saranno destinati 630mila e 916 euro al Comune di Casteltermini, per i lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento degli impianti sportivi in contrada Catuso.

Il presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona, afferma: “Dopo 15 anni trascorsi senza la realizzazione di nessuna opera pubblica, a distanza di pochi mesi dalle elezioni comunali è stato già realizzato uno dei sette punti programmatici di Forza Italia a Casteltermini. E’ una boccata d’ossigeno per un Comune che dimostra la volontà di uscire fuori dalle secche del dissesto finanziario a cui è stato relegato dai precedenti governi. Ciò denota radicamento sul territorio da parte di un partito che, con serietà e competenza, porta avanti le istanze della popolazione. Questo è solo l’inizio di una grande ripresa. Ringrazio l’assessore al ramo, Marco Falcone, per la proficua collaborazione, dando anche merito al nostro vice-coordinatore regionale, Riccardo Gallo, il quale dimostra con i fatti un notevole senso di appartenenza. Il lavoro di squadra è sempre sinonimo di ottimi risultati” – conclude Savona.