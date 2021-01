Coronavirus, 61 nuovi positivi. Dodici nuovi casi ad Agrigento e Licata

Accertati 61 nuovi casi di Covid-19, tra i quali 12 ad Agrigento e Licata, 10 a Montallegro, 8 a Favara e 5 a Ravanusa e Sciacca. Ci sono 4 nuovi ricoverati, e 30 guariti. Non si registrano deceduti. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 4.680 (1 marzo 2020 – 20 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 874, di cui 44 ricoverati (34 in ospedale, 6 in strutture lowcare, e 4 in terapia intensiva), 3.644 guariti. I deceduti sono 118. I soggetti ricoverati si trovano: 21 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 11 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid, e 3 Ribera hotel Covid. Sono 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 46.045 tamponi.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 538 (201 attuali contagiati, 326 guariti e 11 deceduti); Alessandria della Rocca 15 (5 attuali contagiati e 10 guariti); Aragona 127 (5 attuali contagiati, 119 guariti e 3 deceduti); Bivona 12 (12 guariti); Burgio 8 (5 attuali contagiati e 3 guariti); Calamonaci 2 (1 attuale contagiato e 1 guarito); Caltabellotta 18 (17 guariti, e 1 deceduto); Camastra 46 (2 attuali contagiati, 42 guariti, 2 deceduti); Cammarata 31 (3 attuali contagiati e 28 guariti); Campobello di Licata 186 (13 attuali contagiati, 165 guariti, e 8 deceduti); Canicattì 544 (43 attuali contagiati, 489 guariti e 12 deceduti); Casteltermini 73 (2 attuali contagiati, 69 guariti e 2 deceduti); Castrofilippo 26 ( 6 attuali contagiati e 20 guariti); Cattolica Eraclea 21 (3 attuali contagiati e 18 guariti); Cianciana 16 (15 guariti e 1 deceduto); Comitini 6 (6 guariti); Favara 290 (79 attuali contagiati, 207 guariti e 4 deceduti); Grotte 83 (13 contagiati, 68 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 27 (8 attuali contagiati e 19 guariti); Licata 336 (104 attuali contagiati, 226 guariti, 6 deceduti); Lucca Sicula 1 (1 guarito); Menfi 142 ( 35 attuali contagiati, 101 guariti e 6 deceduti); Montallegro 30 (19 attuali contagiati e 11 guariti); Montevago 45 (8 attuali contagiati, 36 guariti e 1 deceduto); Naro 83 ( 4 attuali contagiati , 78 guariti e 1 deceduto); Palma di Montechiaro 230 (24 attuali contagiati, 202 guariti e 4 deceduti); Porto Empedocle 154 (35 attuali contagiati, 114 guariti, 5 deceduti); Racalmuto 60 (1 attuale contagiato e 59 guariti); Raffadali 110 (30 attuali contagiati, 78 guariti, e 2 deceduti); Ravanusa 287 ( 130 attuali contagiati, 154 guariti, 3 deceduti); Realmonte 48 (9 attuali contagiati, e 39 guariti); Ribera 208 (44 attuali contagiati, 159 guariti e 5 deceduti); Sambuca di Sicilia 204 (13 attuali contagiati, 172 guariti e 19 deceduti); San Biagio Platani 80 (4 attuali contagiati, 72 guariti, e 4 deceduti); San Giovanni Gemini 45 ( 8 attuali contagiati, 36 guariti e 1 deceduto); Sant’Angelo Muxaro 17 (17 guariti); Santa Elisabetta 25 (3 attuali contagiati, 21 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 139 (23 attuali contagiati, 113 guariti e 3 deceduti); Santo Stefano Quisquina 4 ( 3 guariti e 1 deceduto); Sciacca 339 (35 attuali contagiati, 294 guariti e 10 deceduti); Siculiana 21 ( 21 guariti); Villafranca Sicula 3 (3 guariti).