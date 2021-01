Covid in Sicilia, bollettino 17 gennaio: contagi in calo 1.439 nuovi casi e 35 morti

Nelle ultime 24 ore, accertati 1.439 casi nuovi casi (500 in meno rispetto a ieri). Ma non calano i morti, 35, quelli registrati oggi. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, domenica 17 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi contagi nelle province siciliane: 431 a Catania, 388 a Palermo, 245 a Messina, 192 a Siracusa, 44 a Trapani, 22 ad Agrigento, 59 a Caltanissetta, 53 a Ragusa e 5 a Enna.

Sono 46.425 gli attuali positivi, di questi 1.422 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 208 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 44.795 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 120.729. I guariti sono 71.315, i decessi salgono a 2.989.