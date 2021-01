Agrigento, accusato di stalking alla cognata: assolto 26enne

E’ finito a processo con l’accusa di stalking alla cognata, nei cui confronti, avrebbe posto in essere atti persecutori, attraverso una serie di messaggi molesti, e minacciosi, provocandole uno stato di ansia, e timore per la propria incolumità, oltre che ad un cambiamento delle abitudini di vita.

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, con la formula “perché il fatto non sussiste”, ha assolto A.G.M., 26enne, di Agrigento, residente a Favara. Accolte le tesi proposte dal legale difensore dell’imputato, l’avvocato Monica Malogioglio. Il Pubblico ministero, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto la condanna a 8 mesi di reclusione.

La vicenda risale al 2018, e tutto quanto sarebbe scaturito per dei rancori personali, e familiari. Il ventiseienne, più volte, avrebbe insultato e minacciato la donna, anche per il tramite di altri familiari. La vittima a quel punto si rivolse ai carabinieri per denunciare l’accaduto. Dopo quell’episodio, il Gip del Tribunale di Agrigento, a carico del giovane aveva applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento, e ai luoghi determinati abitualmente frequentati, dalla persona offesa, con la prescrizione di mantenere una certa distanza da tali luoghi.

Dopo la chiusura delle indagini è finito a processo con l’accusa di stalking. La presunta vittima, una trentenne, e tre familiari di lei, si sono costituiti parte civile. Il giudice ha accolta la tesi della difesa, secondo cui, non era identificabile il numero di telefono, da dove sono stati inviati i messaggi sulla chat di Messenger della ragazza, e vi era solo una foto del profilo, che non dà alcuna certezza della reale identità della persona.