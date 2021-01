Favara, clienti consumano all’interno del bar: scattano multe e chiusura

Il titolare del bar impegnato a somministrazione bevande, e avventori in piedi al bancone, intenti a consumare tranquillamente all’interno del locale.

Ecco cosa si sono trovati davanti i carabinieri della Tenenza di Favara, l’altro giorno, nel corso di un controllo scattato nell’ambito dei servizi di contenimento della diffusione del virus.

E’ successo in una zona centrale di Favara.

I militari dell’Arma hanno riscontrato una serie di violazioni alle norme anticovid, ed elevato multe per un ammontare complessivo di 2.800 euro, e disposta la chiusura del pubblico esercizio per la durata di cinque giorni.