In fiamme l’autovettura di un agricoltore licatese. Mistero sulla cause

I Vigili del fuoco del distaccamento di Licata hanno spento un incendio di un’autovettura. Tutto quanto in via Calatafimi. Ad andare a fuoco una Golf Volkswagen, di proprietà di un agricoltore licatese, di 48 anni. In poco tempo i pompieri hanno completato l’opera di spegnimento, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata.

L’intervento provvidenziale e tempestivo dei soccorritori ha evitato ulteriori danni. Sul caso stanno indagando i poliziotti del Commissariato di Licata. Completato l’intervento vigili del fuoco e agenti, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio.

E’ stato avviato un sopralluogo, nel corso del quale, non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, o bottigliette con residui di benzina. Con il passare delle ore, prende sempre più corpo l’ipotesi investigativa dell’attentato incendiario, ma in mancanza di certezze resta in piedi il fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico.