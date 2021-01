Coronavirus Sicilia, 1.692 nuovi positivi. Raggiunti i 100 mila casi dall’inizio della pandemia

Ancora in aumento il numero dei contagiati in Sicilia. E raggiunti i 100 mila casi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore, accertati 1.692 nuovi positivi, a fronte di 9.767 tamponi processati. E ci sono stati altri 29 morti. I dati emergono dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle 15 di oggi, mercoledì 6 gennaio.

Questa la suddivisione dei nuovi casi nelle province siciliane: Agrigento: 73 (4.138 casi totali dall’inizio della pandemia); Catania: 449 (29.688); Palermo: 485 (27.513); Messina: 207 (11.942); Ragusa: 61 (7.174); Trapani: 82 (6.667); Siracusa: 193 (6.195); Caltanissetta: 91 (4.385); Enna: 51 (3.504).

Sono 37.739 gli attuali positivi, di questi 1.190 sono i ricoverati in ospedale con sintomi, e 194 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 36.355 persone. I casi totali di Coronavirus in Sicilia dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus sono 101.206. I guariti sono 60.874, i decessi salgono a 2.593.