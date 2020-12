Jack & the starlighters in Delivery streaming show. Il 27 dicembre concerto natalizio online

Un concerto online per chi è costretto a restare a casa dalla zona rossa anti covid e vuole smaltire ciò che ha mangiato grazie all’adrenalina che provoca la musica. La band Jack & the Starighters porta la gioia e la compagnia della musica nelle abitazioni di chiunque vorrà, domenica 27 dicembre alle 16,30, con un concerto dal vivo e visibile su smarthphone, computer e smartv, dal titolo che è tutto un programma: “Delivery streaming show”.

Un ora di show gratuito e visibile attraverso la pagina Facebook della band: https://www.facebook.com/jack.starlighters.

In scaletta i brani del beat italiano e inglese degli anni Sessanta, ma anche tanto rock anni Settanta. Non mancheranno brani di Otis Reddding. Jack & the starlighters inoltre faranno ascoltare al pubblico alcuni loro brani inediti.

MINIBIOGRAFIA – Jack & the starlighters nascono nel 2002. Jack è la voce solista, Dario Lo Giudice il bassista, Danilo Mercadante la chitarra solista e il tastierista, Fabrizio Pacera il leader della batteria e delle percussioni. Il gruppo ha in attivo oltre 4 mila concerti tra piazze, locali e apparizioni televisive. Tra queste ultime spiccano l’essere stati doppiamente protagonisti di due scherzi organizzati dal programma televisivo “Le iene” di Italia uno. Il primo vede protagonista Jack: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70450.shtml. Il secondo l’intera band: https://www.iene.mediaset.it/video/pasca-ti-devo-dire-una-cosa-_70510.shtml. Nella sua versione allargata la band vanta in curriculum anche un tribute show a Otis Redding: https://www.youtube.com/watch?v=Da-0ApNZeIU. Attualmente la band sta promuovendo il suo progetto di musica inedita.