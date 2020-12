Confsal: “Misure di sostegno e ristori per i Vigili del fuoco in servizio nelle isole minori”

Lettera Misure di sostegno per il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco in servizio presso le isole minori della Sicilia: “Egregi, come a Voi noto grazie all’ incondizionato supporto messo in campo in maniera bypartisan da tutte le forze politiche, durante la conversione in Legge del DDL regionale di Bilancio Covid sono state messe a disposizione risorse economiche che hanno consentito il ripristino della circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale per il personale del Comparto sicurezza e difesa civile (art. 1- Legge regionale 8 giugno 2005, n. 8).

Infatti, con la pubblicazione in Gurs del Decreto Assessoriale IT n. 39 del 28 luglio us dagli inizi del mese di settembre 2020, dopo ben 12 anni di sospensione per mancanze di risorse dedicate, il personale che si muove dalle sedi di residenza a quelle di servizio e viceversa beneficia di questa importante norma che sicuramente ha contribuito a migliorare la percezione di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico locali, oltre che riconoscere agli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico un segnale concreto di riconoscenza per la quotidiana mission in favore della tutela e della sicurezza su tutto il territorio regionale.

Durante i confronti che hanno determinato la predisposizione e il successivo varo delle misure economiche di sostegno, è stato altresì rappresentato che sul territorio nazionale sono in vigore altre misure di supporto in favore del personale che si muove per servizio sul territorio. Infatti, sono operative specifiche convenzioni stipulate tra regioni e Trenitalia e ulteriori misure per agevolare i viaggi su nave e aereo.