Favara, incendio distrugge vecchia automobile. E’ successo nel rione di San Francesco

In fiamme una vecchia utilitaria parcheggiata in via Beneficenza Mendola, nel rione di San Francesco, a Favara. Il fatto è accaduto la notte precedente del principio di rogo, e la scritta “Voglio i soldi”, lasciata sul portone degli Uffici comunali, sempre nella stessa zona.

L’auto, una Fiat 127, sarebbe stata abbandonata nella zona, e poi data alle fiamme. Ad oggi non vi sono collegamenti fra i due episodi. Potrebbe essere una semplice coincidenza.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale. In poco tempio hanno spento l’incendio. Nella zona intervenuti i carabinieri.