Favara, altra adesione a Fratelli d’Italia, Salvatore Giudice entra nel partito di Giorgia Meloni

Altra adesione a Favara, dopo Tonino Scalia, anche il consigliere comunale, Salvatore Giudice, fa il suo ingresso in Fratelli d’Italia. Lo annuncia ufficialmente lo stesso Giudice che afferma: “Comunico la mia adesione a Fratelli d’Italia, partito che ha nella difesa della sovranità nazionale, delle radici cristiane e della famiglia i propri valori, quei valori nei quali mi riconosco e che mi hanno portato a fare con convinzione questa scelta. Ringrazio il Commissario provinciale, Calogero Pisano, e tutto il gruppo dirigente di Favara, per avermi accolto in questa grande famiglia, lavoreremo e faremo squadra per costruire un futuro migliore alla nostra amata città”.

Soddisfatto della nuova adesione il Commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano: “Do il benvenuto al consigliere comunale Salvatore Giudice, un ingresso che da ulteriore qualità e forza alla nostra presenza dentro l’aula consiliare favarese e che premia il lavoro del nostro gruppo dirigente sul territorio, ma che soprattutto testimonia la bontà del progetto politico della nostra leader Giorgia Meloni”.

Si uniscono alle parole di benvenuto del Commissario provinciale, Calogero Pisano, anche il portavoce cittadino di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, ed il presidente del Circolo territoriale di Favara, Antonio Moscato, che fanno al consigliere comunale Salvatore Giudice i loro personali auguri di buon lavoro.