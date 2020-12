Affidati i lavori sulla Cattedrale di Agrigento. Savarino: “Atto di amore per la città”

” E’ una vera gioia ed emozione poter stare al fianco del Presidente Musumeci, soprattutto oggi, durante la cerimonia di consegna dei lavori di consolidamento della collina su cui sorge il Duomo di Agrigento.” Così l’onorevole agrigentina Giusi Savarino.

“Questo risultato, frutto anche del lavoro certosino svolto nella Commissione che presiedo, è un atto di amore per la città di Agrigento: non si era mai visto un investimento di 27 milioni di euro, per una unica opera, in questa città.

Voglio ringraziare il Presidente della Regione, Nello Musumeci, per aver fisicamente e personalmente monitorato la procedura di affidamento dei lavori sul costone della Cattedrale di Agrigento.

Questo impegno preso in campagna elettorale ed oggi mantenuto, conferma la credibilità e la vicinanza del governo regionale alla provincia che mi onoro di rappresentare. Grazie”, conclude Savarino.