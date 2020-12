L’agrigentino, Vincenzo Grifo, ancora a rete con il suo Friburgo in Bundesliga

Il calciatore di origine narese, Vincenzo Grifo, ormai stabilmente in Nazionale azzurra, è stato anche oggi pomeriggio protagonista nel pareggio casalingo del suo Friburgo contro il Borussima Mongenglabach, avversario battuto dall’Inter, in Champions League, mercoledì scorso. Grifo ha portato in vantaggio momentaneamente i suoi (2-1) dopo lo 0-1 degli ospiti, su calcio di rigore. Poi, alla fine è arrivato il gol di Plea per il definitivo 2 a 2. Ma ancora una volta, Vincenzo Grifo, è stato uno dei migliori in campo.