Trovato con 2 pistole giocattolo modificate, denunciato cinquantenne agrigentino

Trovato in possesso di due pistole giocattolo modificate, ma in grado di esplodere colpi, come una normale arma da sparo. Un cinquantenne, di Agrigento, residente a Joppolo Giancaxio, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, con le accuse di possesso di armi modificate, e detenzione abusiva di armi da sparo.

La scoperta nel corso di un controllo domiciliare, eseguito dai carabinieri della Stazione di Joppolo, con il coordinamento dal Comando Compagnia di Agrigento, nell’ambito di un’attività investigativa.

Le due pistole giocattolo modificate sono state subito sequestrate, e inviate agli specialisti della Scientifica dell’Arma, per essere sottoposte agli esami e stabilire se sono state, o meno, utilizzate in fatti criminosi. I carabinieri indagano per accertare per quale motivo sia stata effettuata la modifica.