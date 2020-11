L’attaccante di origine narese, Vincenzo Grifo, in gol con il suo Friburgo

L’italo tedesco, il trequartista di origine narese, ormai stabilmente in azzurro, Vincenzo Grifo, nel pomeriggio è stato uno dei protagonisti assoluti nel corso della sfida della Bundelisga tra il suo Friburgo e l’Augusta. A quasi metà della seconda parte del match, Grifo ha esploso un bel tiro dalla media distanza portando in vantaggio i suoi. Malgrado questa rete, il Friburgo sul finale della gara è stato riacciuffato. Comunque un punto importante contro una diretta concorrente nella lotta per la salvezza.