Covid, “Caricate posti letto di terapia intensiva o zona rossa”

“Su Cross dev’essere calato tutto il primo step al 15 novembre. Non sento un ca…, perché oggi faranno le valutazioni e in funzione dei posti letto di terapia intensiva, decideranno in quale fascia la Sicilia risiede”.

A parlare in un vocale del 4 novembre scorso nella chat di WhatsApp con i capi delle Asp siciliane e i manager ospedalieri, il dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica della Regione siciliana, Mario La Rocca.

Si riferisce ai dati sul contrasto al contagio da Covid 19 che secondo lui, potrebbero incidere sulla scelta ministeriale dell’inserimento della Sicilia in una delle tre zone Covid: “Rossa”, “Arancione” e “Gialla”. Il contenuto delle chat è stato pubblicato oggi dal quotidiano la Sicilia e l’audio è pubblicato sul sito web del giornale Lasicilia.it.

La Rocca oggi dopo la pubblicazione delle chat dice: “Tutti i dati caricati sulla piattaforma Gecos della Regione siciliana sono veritieri, tutti i posti disponibili. Una diversa azione costituirebbe reato. Vadano i Nas a controllare ovunque. Sono a casa, da tre settimane col Covid, ed è da tre settimane che vi prego di aprire posti”.