Siculiana, migranti fuggono dal centro di accoglienza Villa Sikania

Nuovi disordini e altre due fughe di migranti dal centro di accoglienza “Villa Sikania”, a Siculiana. Dieci migranti, in attesa del pullman per essere trasferiti in quanto espulsi dal territorio Italiano, sono riusciti ad allontanarsi. Sei sono stati subito ripresi dalle forze dell’ordine e riportati indietro.

In quattro hanno fatto perdere le proprie tracce, fuggendo velocemente per l’abitato di Siculiana. Sono in corso le ricerche di carabinieri e polizia.

Appena 24 ore prima, altri quattro migranti erano riusciti ad allontanarsi sempre dalla stessa struttura di accoglienza, e dopo aver percorso pericolosamente, e velocemente, la strada statale 115, sono spariti nelle campagne circostanti.

Nelle scorse ore a Villa Sikania sono arrivati i tunisini minori non accompagnati.