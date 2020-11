Completato Covid-screening ad Agrigento, Licata e Sciacca: su 2.041 test 63 positivi

Completato il weekend dedicato al “Covid-screening” della popolazione scolastica volontaria dei centri con più di trentamila abitanti in provincia di Agrigento. Sono 1.126 i test rapidi eseguiti nel corso della seconda giornata di monitoraggio. Ad Agrigento, su 735 tamponi, 4 sono risultati positivi, mentre a Licata, dove lo screening si è svolto oggi unicamente nelle ore antimeridiane, su 81 test solo 1 ha dato esito positivo.

Meno confortanti i rilievi eseguiti a Sciacca dove sul campione odierno di 310 soggetti, 49 tamponi sono risultati positivi. Il dato complessivo della “due giorni” di test rileva dunque un totale di 63 casi accertati su 2.041 test eseguiti (6 ad Agrigento, 54 a Sciacca, 3 a Licata).

Il covid-screening appena concluso, destinato agli studenti, ai loro familiari e, ovviamente, al personale docente e non docente degli istituti scolastici, rappresenta il primo di una serie di interventi programmati dalla Regione Siciliana che coinvolgeranno via-via fasce crescenti della popolazione scolastica provinciale (oltre ai comuni già monitorati saranno effettuate operazioni di test massivo anche in altri centri con più di trentamila abitanti presso i quali le amministrazioni comunali, a partire da Canicattì, individueranno sedi idonee).

L’attività di questi due giorni si somma al lavoro encomiabile svolto, in particolare in quest’ultimo periodo di pandemia, dal Dipartimento di Prevenzione ASP oberato non solo dalle corpose prestazioni quotidiane (test molecolari, rapidi e sierologici) ma anche da altre numerose incombenze: dalle trasmissioni di flussi all’ISS ed all’Assessorato regionale alla Salute, alle notifiche ai sindaci, trasmesse con la massima celerità, e a varie altre linee di attività per le quali gli uffici meritano un in negabile ed indiscusso apprezzamento anche con riferimento ad altre realtà dell’isola.