Coronavirus in Sicilia, accertati altri 886 casi e 9 morti

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia accertati 886 nuovi casi di Covid-19, a fronte di 7.147 tamponi processati. E ci sono anche 9 decessi. Il nuovo bollettino è stato diffuso dal Ministero della Salute, e segna, quindi un ulteriore incremento dei nuovi positivi. I dati sono aggiornati alle ore 15 di oggi, sabato 24 ottobre.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 9.889, di cui 606 ricoverati in ospedale con sintomi, 90 in terapia intensiva, e 9.193 in isolamento domiciliare. I casi complessivi di Covid-19 in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 16.602; i guariti 5.896, mentre i morti salgono a 417.