Realmonte, si finge maresciallo dei carabinieri della Procura e truffa vedova: arrestato 38enne

Spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri, in servizio alla Procura, per ben quattro volte, attraverso un complice, indicato quale suo collaboratore, si è fatto consegnare 700 euro, da una vedova 68enne di Realmonte, a suo dire per una multa per divieto di sosta, e per altre irregolarità riscontrate nella vettura della donna.

Al quinto tentativo di riscuotere ulteriori 150 euro, ad aspettarli ha trovato i carabinieri della Stazione di Realmonte, guidati dal comandante Antonio Ditto, che lo hanno ammanettato.

Un 38enne di Siculiana è stato arrestato per l’ipotesi di reato di truffa aggravata continuata in concorso. È finito ai domiciliari. L’arresto è stato già convalidato e il Gip del Tribunale di Agrigento, che ha disposto a suo carico la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma.

Il complice, un 45enne di Agrigento, è stato denunciato a piede libero. I particolari dell’operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del capitano dei carabinieri della Compagnia di Agrigento Marco La Rovere.