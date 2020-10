Palma di Montechiaro, 19enne fermato e rapinato da due soggetti in moto

Rapinato da due individui giunti in moto. Protagonista della brutta disavventura un 19enne di Palma di Montechiaro. Tutto quanto è avvenuto, l’altro giorno, in una zona di campagna tra i territori di Palma di Montechiaro e Licata. Il giovane stava percorrendo un tratto di strada, quando all’improvviso è stato affrontato da due malviventi in moto, con il volto coperto da caschi e verosimilmente armati.

I due l’hanno costretto a consegnare quanto aveva in tasca, e un telefono cellulare. A quel punto, arraffato il bottino, si sono dileguati. La vittima ancora scossa per l’accaduto ha avvisato il numero di emergenza del 112. I carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro, e i loro colleghi della sezione Operativa della Compagnia di Licata, dopo aver raccolto il racconto del ragazzo, hanno avviato le indagini.