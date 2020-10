Basket, in Supercoppa la Fortitudo Agrigento vince il derby con il Ragusa

Buona la prima. Nel “silenzioso” PalaMoncada di Porto Empedocle la Fortitudo Agrigento batte Ragusa (76-63). I ragazzi allenati da coach Catalani impongono ritmo e bel gioco. I biancazzurri vincono con il punteggio di 73 a 63. Superba prova del capitano Albano Chiarastella, autore di 20 punti. Agrigento, sempre in vantaggio, ha portato 4 giocatori in doppia cifra. Bene anche Veronesi, Rotondo ed il play maker, Ale Grande. Esordio vincente per coach Catalani!

Fortitudo Agrigento

Rotondo 13, Ragagnin 3, Saccaggi 6, Veronesi 17, Cuffaro, Costi, Indelicato, Chiarastella 20, Grande 12, Peterson 2, Mayer,

Ragusa: Ianelli 15, Ferlito, Idrissou8, Stefanini 3, Kitsing 7, Chessari 7, Sorrentino, Iurato 15, Salafia 1, Canzonieri 7

(20-14); (21-18); (17-13); (15-18)