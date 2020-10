Coronavirus, tre casi a Ribera e uno a Sciacca. Tre donne e un uomo

Tamponi positivi al Covid per tre appartenenti ad un unico nucleo familiare, due donne e un uomo (nonna, figlia e nipote) che risiedono nella medesima abitazione. I tre soggetti sono già stati posti in isolamento domiciliare. Sono scattate già le procedure per risalire ai contatti avuti dalle tre persone risultate contagiate.

E una novantenne di Sciacca, è risultata positiva al Covid19. Ma a Sciacca ci sono anche 4 guariti. Gli attuali positivi, dalla fine di agosto ad oggi, risultano essere 46, mentre i guariti 21. Tre sono stati i decessi. Complessivamente, dunque, dalla fine di agosto, sono stati 70 i saccensi, che hanno contratto il coronavirus.