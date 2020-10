Coronavirus. Un altro caso (il terzo) a Sambuca di Sicilia, e un altro a Licata

Riscontrato un caso di Coronavirus in una casa di riposo di Sambuca di Sicilia. Si tratta di un’anziana di 72 anni, ospite della struttura, che affetta da altre patologie era stata trasferita in un ospedale della provincia di Palermo. E’ risultata positiva al test del tampone.

Il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, di concerto con l’Asp di Agrigento ha programmato la quarantena per tutti gli altri anziani ospiti della struttura, e per gli operatori sanitari che li assistono. A Sambuca di Sicilia sale a 3 il numero dei contagi in questa seconda ondata di contagi.

E a Licata c’è un nuovo positivo al Covid 19, così i casi salgono a 13, secondo quanto annunciato dalla polizia Municipale. Il nuovo positivo al Covid 19 è un ragazzo di 22 anni.

“L’Asp di Agrigento – si legge sulla pagina Facebook della polizia Municipale – ha appena comunicato un ulteriore caso di positività al nuovo Coronavirus. Anche la persona in oggetto non risulta ricoverata, né lamenta significativi disturbi. Su di essa incombe l’obbligo di rimanere isolata all’interno del proprio domicilio”.