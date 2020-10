Canicattì, si è dimessa l’assessore Rosamaria Corbo

Giunte sul tavolo del sindaco Ettore Di Ventura, le dimissioni irrevocabili dell’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo. Motivazioni personali ha scritto sulla lettera presentata al primo cittadino, ma alla base della decisione, potrebbe esserci altro.

Rosamaria Corbo, chiamata ad occuparsi di pianificazione territoriale, lavori pubblici, centro storico, verde pubblico, decoro urbano, edilizia privata, infrastrutture, servizi cimiteriali, politiche energetiche, e protezione civile, si è sempre spesa con diligenza e competenza mettendo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, e della Città la sua esperienza e le indiscusse e, pubblicamente riconosciute, capacità.

L’ex assessore non vedrà, dunque, iniziare i lavori per la sistemazione dello stadio “Carlotta Bordonaro”, e il cantiere potrebbe slittare almeno di un anno. Ma tanti e di spessore gli obiettivi raggiunti nell’ordinaria gestione del settore e nel coordinamento delle situazioni emergenziali che hanno afflitto la nostra Comunità in questi anni: dagli atti di vandalismo nelle scuole alle calamità naturali che hanno stravolto la quotidianità della Città, dalle bombe d’acqua del giugno e novembre 2018, all’attuale emergenza Covid, che ha visto in campo un esercito di volontari sotto la regia logistica della Protezione civile.

Nell’apprendere la notizia, il sindaco Ettore Di Ventura ha potuto solo prendere atto delle decisioni irrevocabili dell’assessore Corbo.

“Ringrazio pubblicamente l’architetto Corbo per la dedizione, la professionalità, l’instancabile tenacia che ha profuso in questi anni a beneficio della Città. Il suo prezioso contributo ha portato frutti tangibili nei settori che le erano stati affidati, con risultati che rimarranno nel tempo e, altri, che si potranno apprezzare nel prossimo futuro. Rosa Maria ha saputo fare squadra adempiendo, oltre l’auspicabile, alle questioni politico-amministrative, che via via si presentavano. Ringrazio anche la sua famiglia”.