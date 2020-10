Agrigento, ha tentato di accoltellare commerciante: acciuffato l’autore

E’ stato identificato e rintracciato l’individuo che, due notti fa, ha tentato di accoltellare il titolare di una piadineria in via Pirandello, ad Agrigento. Si tratta di un 28enne del Gambia, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per tentata lesione aggravata e minacce aggravate.

Ventiquattr’ore dopo, durante i controlli da parte di polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, ed Esercito, il titolare dell’attività lavorativa, e un altro frequentatore della zona, tra quanti si aggiravano in centro storico, hanno riconosciuto l’aggressore.

In via Pirandello sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, ed hanno fermato l’uomo. Gli agenti lo hanno portato in caserma, dove è stato convocato anche il commerciante agrigentino, che ha riconosciuto il responsabile

I particolari dell’operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta nella Questura agrigentina. Il gambiano ha sferrato una prima coltellata schivata dall’esercente, poi appena quest’ultimo si è girato di spalle, l’aggressore ha riprovato a colpirlo, grazie all’intervento di un avventore, però, fortunatamente il colpo ha preso soltanto il giubbotto.