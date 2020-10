Spettacolo, vacanze lampedusane per la bella Elena Morali

Ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Lampedusa la bella Elena Morali. Nelle acque cristalline dell’isola, ha voluto mandare letteralmente in tilt i fan postando su instagram una foto che lei ha definito “il mio lato migliore”, ossia il lato B.

Fisico perfetto e curve bollenti in primo piano sono ormai una consuetudine sulla sua pagina ufficiale. Che conta 1,1 milioni di follower che si dicono pazzi di lei. Ed a ben dire possiamo confermare. Infatti Elena Morali sia per tutto il periodo estivo che in questi giorni sta postando tantissime foto che risaltano la sua bellezza e sensualità. Con delle pose che stanno facendo impazzire i suoi ammiratori del web. Che non perdono l’occasione per ribadire il loro gradimento nei suoi confronti. Nell’ultimo post che la showgirl ha pubblicato c’è stata una vera e propria pioggia di like e commenti sotto il post. Che come detto ha messo in evidenza un suo particolare fisico che ha infiammato Instagram. Mandando in tilt il social network. In pratica la showgirl ha pubblicato una foto con il suo lato b in evidenza. Con la giusta malizia e provocazione ha scritto: “Dicono che sia il mio lato migliore”, facendo notare la perfezione delle sue curve. Ed in particolare proprio quella del suo lato b. Ovviamente i follower hanno preso d’assalto il post. Con tantissimi commenti e like. Post che abbiamo pubblicato sotto, e che è stato un successo sin dalla sua pubblicazione.