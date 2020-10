Sono due le persone rimaste ferite, per fortuna non gravemente in un incidente stradale avvenuto nella notte, tra Fontanelle, e contrada “Consolida”.

A scontrarsi una Renault Modus e una Ford Fiesta. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto, una volta scattato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

I feriti sono stati trasferiti al vicino pronto soccorso. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto, e stabilire le responsabilità.