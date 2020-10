Coronavirus, Razza: “No a lockdown sanitario in Sicilia”

“Non possiamo avere più un lockdown sanitario, quindi abbiamo adottato il meccanismo in base al quale il numero dei posti letto per i pazienti Covid si adatta alle esigenze”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

“Mesi fa abbiamo adottato – continua Razza -, come tutte le Regioni, la decisione di bloccare tutti i ricoveri, si è fatto solo cio’ che era urgente. Ovviamente è un meccanismo territorializzato. Non posiamo dire a cittadini che non hanno il Coronavirus di tornare a casa perché si deve bloccare l’intera struttura ospedaliera che magari rimane quasi vuota. La rete deve seguire l’andamento epidemiologico”.