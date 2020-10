Coronavirus in Sicilia, altri 85 nuovi casi (3 in provincia di Agrigento)

Dopo giorni di oltre cento contagi, oggi domenica 4 ottobre, sono 85 i nuovi casi di Coronavirus, registrati in Sicilia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.498 tamponi rino-faringei processati. E purtroppo si registrano anche altre due vittime. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute.

I nuovi 85 casi così distribuiti a livello provinciale: 33 a Palermo, 32 a Catania, 6 a Ragusa, 3 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 3 a Siracusa, 3 a Messina, 1 a Trapani, e 1 a Enna.

Gli attuali positivi sono 3.247, di cui 2.894 in isolamento domiciliare, 329 ricoverati in ospedale con sintomi e 24 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 7.681; i guariti 4.115, mentre i decessi salgono a 319.