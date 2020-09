Coronavirus in Sicilia, altri 125 nuovi casi (5 nell’Agrigentino)

Altri 125 nuovi casi di Covid19, a fronte di 5.159 tamponi processati, e c’è anche un morto nelle ultime 24 ore, in Sicilia, secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute (aggiornato alle ore 15 di oggi, giovedì 24 settembre).

Dei nuovi 125 casi sono così distribuiti per provincia: 56 a Palermo, 31 a Catania, 17 a Trapani, 6 a Messina, 5 ad Agrigento, 5 a Caltanissetta, 3 a Siracusa, 2 a Enna, zero a Ragusa.

Gli attuali positivi sono 2.461, di cui 253 ricoverati in ospedale con sintomi, 16 in terapia intensiva, e 2.208 in isolamento domiciliare.

In Sicilia dall’inizio dell’epidemia i casi di Coronavirus sono 6.359; guariti 3.594 guariti, mentre il numero dei morti sale a 304.