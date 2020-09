“Bilanci gonfiati al Comune di Porto Empedocle”, Pm ribadisce richiesta rinvio a giudizio

Il pubblico ministero Chiara Bisso, nel corso della sua requisitoria all’udienza preliminare, ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati, accusati di aver falsificato e “gonfiato” i bilanci del Comune di Porto Empedocle, fra il 2011 e il 2014, per fare quadrare i conti e non incappare nel patto di stabilità.

Rischiano l’approfondimento dibattimentale l’attuale sindaco di Agrigento, Calogero Firetto (in quegli anni a capo dell’Amministrazione comunale empedoclina), e altre sei persone. Si tratta dell’ex responsabile del settore finanziario del comune Salvatore Alesci, e di cinque revisori contabili Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca ed Ezio Veneziano.

L’udienza preliminare proseguirà il 30 settembre e il 7 ottobre, poi il Gup del Tribunale di Agrigento Alessandra Vella, dovrà decidere se disporre o meno il rinvio a giudizio.