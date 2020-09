Volley B1: quarta settimana di lavoro per la Seap Dalli Cardillo Aragona

È entrata nel vivo la quarta settimana di allenamenti per la Seap Dalli Cardillo Aragona. La formazione biancazzurra, agli ordini di coach Massimo Dagioni e del suo vice e preparatore atletico Danilo Turchi, lavora al mattino in palestra, presso l’Universal Club di Aragona, con esercizi di pesi e potenziamento fisico, e nel pomeriggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento per la parte atletica e la tecnica dove le atlete sono tornate a prendere confidenza con il pallone, dopo tanti mesi di pausa forzata dovuta all’emergenza Coronavirus. La preparazione precampionato procede nel migliore dei modi con il gruppo che si sta amalgamando sempre di più. La centrale Barbara Murri è soddisfatta del lavoro fin qui svolto dalla squadra e dichiara: “Stiamo lavorando molto bene e stiamo rispolverando un po tutti i fondamentali, tutte le dinamiche di gioco base, perché siamo state troppo tempo ferme e senza giocare. Sarà un campionato di B1 difficile ed equilibrato, conosco tutti gli altri roster e vi posso assicurare che sono tutti ben forniti e ci daranno tanto filo da torcere anche perché siamo i favoriti per la vittoria finale e tutte le squadre vorranno batterci. I miei obiettivi personali sono gli stessi della società, vincere il campionato e disputare una grande stagione”.