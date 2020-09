Colto da improvviso malore, favarese muore sulla spiaggia di San Leone

Si è accasciato improvvisamente sulla sabbia, davanti ad alcuni bagnanti, e non ha più ripreso conoscenza. È morto all’improvviso, quasi sicuramente per un arresto cardio-circolatorio, un 66enne di Favara. L’uomo, era sull’arenile di San Leone, precisamente alla prima spiaggia, assieme ai familiari.

Doveva essere una giornata di mare e relax invece si è trasformata in tragedia. Non una parola per evidenziare il malore. Urla e scene di panico mentre qualcuno intervenuto ha tentato di prestandogli i soccorsi.

Scattato l’allarme immediato l’arrivo del personale medico di un’ambulanza. Ma ogni tentativo di rianimazione si è presto rivelato inutile. Il cuore del favarese si era già fermato. Sulla spiaggia sono arrivati i carabinieri.