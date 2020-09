Elezioni comunali Agrigento, ritiro candidatura Irene Giglione lista “Noi”

La candidata Irene Giglione ha ritirato la propria candidatura all’interno della lista “Noi” alle Elezioni Amministrative del Consiglio Comunale di Agrigento del 4 e 5 ottobre 2020.La candidata Irene Giglione ha ritirato la propria candidatura all’interno della lista “Noi” alle Elezioni Amministrative del Consiglio Comunale di Agrigento del 4 e 5 ottobre 2020.Non parteciperà, pertanto alla prossima competizione elettorale, pur mantenendo, fuori dalle istituzioni, fermo il proprio impegno sociale rivolto alla tutela e coltivazione degli interessi pubblici.”In conseguenza di ciò – si legge in una nota -,ha chiesto che siano adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge per rendere noto ed evidente alla Cittadinanza che il Suo nominativo non parteciperà alla competizione elettorale”.